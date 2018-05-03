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Бросали смартфоны в костер: в Лондоне произошел взрыв на еврейском празднике

Лондон
20:52 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: На еврейском празднике Лаг ба-Омер в Лондоне случился мощный взрыв: отмечается 30 пострадавших.

В Лондоне во время публичного празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.

Об этом пишет The Daily Express.

 

Главная версия инцидента — взрыв нескольких смартфонов, которые попали в традиционный для праздника костер. Другие источники указывают на избыточное количество топлива, подлитого в костер, которое, возможно, вызвало взрыв.

Десять пострадавших госпитализировали с различными повреждениями: ожогами и травмами, полученными во время давки. Присутствующие на празднике пытались убежать от огня.

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Новости мира, Великобритания, Взрывы в Лондоне, Лаг ба-Омер, Лондон.
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