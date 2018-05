Бросали смартфоны в костер: в Лондоне произошел взрыв на еврейском празднике

В Лондоне во время публичного празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.

Об этом пишет The Daily Express.

