Бросали смартфоны в костер: в Лондоне произошел взрыв на еврейском празднике
Новости мира: На еврейском празднике Лаг ба-Омер в Лондоне случился мощный взрыв: отмечается 30 пострадавших.
В Лондоне во время публичного празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.
Об этом пишет The Daily Express.
Last night, Mr. Yoram Roschwalb and Mr. Eli Steier chaperoned a trip to the Lag BaOmer festivities of the Kiryas Joel community. Students witnessed with lighting of the bonfire, singing & dancing, and were able to partake in the celebrations! #LagBaomer pic.twitter.com/evjN3FaCpF
— SAR High School (@SARHighSchool) 3 мая 2018 г.
Главная версия инцидента — взрыв нескольких смартфонов, которые попали в традиционный для праздника костер. Другие источники указывают на избыточное количество топлива, подлитого в костер, которое, возможно, вызвало взрыв.
Десять пострадавших госпитализировали с различными повреждениями: ожогами и травмами, полученными во время давки. Присутствующие на празднике пытались убежать от огня.