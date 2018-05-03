Бросали смартфоны в костер: в Лондоне произошел взрыв на еврейском празднике

В Лондоне во время публичного празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.

Об этом пишет The Daily Express.

Last night, Mr. Yoram Roschwalb and Mr. Eli Steier chaperoned a trip to the Lag BaOmer festivities of the Kiryas Joel community. Students witnessed with lighting of the bonfire, singing & dancing, and were able to partake in the celebrations! #LagBaomer pic.twitter.com/evjN3FaCpF — SAR High School (@SARHighSchool) 3 мая 2018 г.

Главная версия инцидента — взрыв нескольких смартфонов, которые попали в традиционный для праздника костер. Другие источники указывают на избыточное количество топлива, подлитого в костер, которое, возможно, вызвало взрыв.

Десять пострадавших госпитализировали с различными повреждениями: ожогами и травмами, полученными во время давки. Присутствующие на празднике пытались убежать от огня.