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В совбезе ООН состоится дискуссия по ситуации в Украине

Йоанна Вронецкая
15:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Как сообщалось, с 1 мая Польша начала месячное ротационное председательство в Совете безопасности ООН.

Ситуация на востоке Украины является одним из главных приоритетов во время месячного ротационного председательства Польши в Совете безопасности ООН.

Об этом сообщила посол Польши при ООН Йоанна Вронецкая, информирует РАР.

"По инициативе Польши в Совете безопасности состоится также дискуссия по ситуации в Украине. Предложение принято путем консенсуса", - сказала Вронецкая.

По ее словам, одним из важнейших событий во время председательства будет открытая дискуссия об укреплении роли международного права для обеспечения мира и безопасности в мире, которая будет организована 17 мая с участием президента Польши Анджея Дуды.

"Польша подготовила углубленный анализ проблематики. Необходима рефлексия: что нужно сделать, чтобы все придерживались норм международного права", - подчеркнула Вронецкая.

Она высказала предположение, что эта дискуссия вызовет повышенный интерес, поскольку в последний раз дискуссия на эту тему велась еще в 2006 году.

Еще одним важным мероприятием во время Польского председательствования в Совбезе ООН будет открытая дискуссия 22 мая по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах, которую будет вести глава МИД РП Яцек Чапутович. Она будет сопровождаться дополнительными дискуссионными панелями, в частности, о раненых лицах и доступе гуманитарных организаций к гражданскому населению на территории, где ведутся вооруженные конфликты.

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Новости мира, Донбасс, Йоанна Вронецкая, Оккупированный Крым, Польша, Совбез ООН, Украина.
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