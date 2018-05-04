Парламент Каталонии нашел способ назначить Пучдемона на пост главы автономии

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за изменение регионального законодательства и сделал возможным избрание экс-главы региона Карлеса Пучдемона на посту главы автономии, хотя этот шаг почти наверняка будет заблокирован в суде.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Большинство законодателей-сторонников независимости проголосовало за то, чтобы позволить президенту Каталонии быть приведенным к присяге, не присутствуя лично в парламенте, и управлять регионом из-за рубежа.

Пучдемон, которого немецкий суд освободил под залог, ожидает в Германии решение о его экстрадиции в Испанию, где его обвиняют в мятеже и злоупотреблении государственными средствами при организации прошлогоднего референдума о независимости Каталонии.

Каталонские сепаратистские партии в течение последних шести месяцев продолжали попытки отделиться от Испании. Однако их инициативам неоднократно мешали судебные решения, поскольку испанская конституция утверждает о неделимости Испании.

В парламенте Каталонии ранее неоднократно обсуждали избрание Пучдемона главой правительства, однако все предыдущие попытки терпели неудачу - в основном из-за того, что Пучдемон находится за границей.