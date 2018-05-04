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День "Звездных войн": В аэропорту Хитроу появились рейсы на Татуин и Хот

Информационное табло аэропорта Хитроу
16:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В лондонском аэропорту Хитроу появилось табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие направления из вселенной "Звездных войн".

4 мая считается неофициальным днем "Звездных войн".

В честь этого дня в лондонском аэропорту Хитроу появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие направления из вселенной "Звездных войн".

Об этом пишет "Медуза".

Некоторые рейсы сопровождают комментарии: рейс до планеты Хот задержан — уборка снега на взлетной полосе (поверхность планеты — одна сплошная корка льда), на планету Джакку не получится добраться из-за песчаного шторма, а на планете Кашиик стоит ждать дополнительного досмотра, если у вас с собой арбалет.

 

Как создавался новый фильм о Хане Соло (Видео)

Как сообщалось ранее, в сети появился новый трейлер фильма "Соло. Звездные войны: Истории". Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти.

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Новости мира, 4 мая, Аэропорт Хитроу, Великобритания, День Звездных войн., Звездные войны, Лондон.
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