День "Звездных войн": В аэропорту Хитроу появились рейсы на Татуин и Хот

4 мая считается неофициальным днем "Звездных войн".

В честь этого дня в лондонском аэропорту Хитроу появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие направления из вселенной "Звездных войн".

Об этом пишет "Медуза".

Некоторые рейсы сопровождают комментарии: рейс до планеты Хот задержан — уборка снега на взлетной полосе (поверхность планеты — одна сплошная корка льда), на планету Джакку не получится добраться из-за песчаного шторма, а на планете Кашиик стоит ждать дополнительного досмотра, если у вас с собой арбалет.

Как сообщалось ранее, в сети появился новый трейлер фильма "Соло. Звездные войны: Истории". Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти.