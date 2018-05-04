День "Звездных войн": В аэропорту Хитроу появились рейсы на Татуин и Хот
Новости мира: В лондонском аэропорту Хитроу появилось табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие направления из вселенной "Звездных войн".
4 мая считается неофициальным днем "Звездных войн".
В честь этого дня в лондонском аэропорту Хитроу появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие направления из вселенной "Звездных войн".
Об этом пишет "Медуза".
Некоторые рейсы сопровождают комментарии: рейс до планеты Хот задержан — уборка снега на взлетной полосе (поверхность планеты — одна сплошная корка льда), на планету Джакку не получится добраться из-за песчаного шторма, а на планете Кашиик стоит ждать дополнительного досмотра, если у вас с собой арбалет.
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