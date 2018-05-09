"Сладкое ДТП": в Польше на дорогу вылилось 24 т шоколада (Видео)

В Польше на автотрассе А2 между Вжешней и Слупцей перевернулась цистерна со сладостями, на дорогу вытекло 24 тонн жидкого шоколада. Об этом сообщает TVN24. Водитель цистерновоза по неизвестным причинам врезался в барьер, разделяющий полосы на автомагистрали. Водитель со сломанной рукой был госпитализирован, а для устранения последствий аварии прибыли сотрудники экстренных служб. На данный момент движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовалась гигантская пробка. Водителям рекомендуют пользоваться другими автодорогами. Стоит отметить, что трасса А2 является очень важной, поскольку соединяет Варшаву и Познань. Жидкий шоколад на открытом воздухе быстро застывает, что затрудняет его уборку. Пожарные, которые занимаются его сбором, даже специально проконсультировались с кондитерами. "Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что вам нужно использовать моющие машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега", - рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски. По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате развезли шоколад на несколько километров. Это еще сильнее усложняет его уборки.