В пригороде Дублина возле церкви автомобиль въехал в группу людей

В Ирландии семь человек пострадали после того как автомобиль въехал в группу пешеходов на территории Церкви Непорочного Зачатия в Клондолкине - пригороде Дублина, сообщает телерадиокомарния RTE.

Двое пострадавших отправлены в больницу в критическом состоянии, еще один человек госпитализирован без ранений, представляющих угрозы для жизни. Остальные пострадавшие получили незначительные травмы.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj

— Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 июня 2018 г.