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ЕС ввел санкции против чиновников Венесуэлы

Протесты в Венесуэле
18:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Евросоюз включил в санкционный список 11 чиновников Венесуэлы за причастность к нарушению прав человека.

Совет Евросоюза принял решение включить 11 человек в санкционный список за нарушение прав человека и нарушение демократии и верховенства права в Венесуэле.

Соответствующее решение принял в понедельник Совет ЕС по иностранным делам.

"Совет ЕС решил добавить 11 официальных лиц в перечень о применении ограничительных мер. Эти лица ответственны за нарушения прав человека и подрыва демократии и верховенства права в Венесуэле", - заявили в ЕС.

Ограничительные меры касаются визовых запретов и блокирования активов в ЕС.

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Новости мира, Венесуэла, ЕС, Протесты в Венесуэле, Санкции.
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