ЕС ввел санкции против чиновников Венесуэлы

Совет Евросоюза принял решение включить 11 человек в санкционный список за нарушение прав человека и нарушение демократии и верховенства права в Венесуэле.

Соответствующее решение принял в понедельник Совет ЕС по иностранным делам.

"Совет ЕС решил добавить 11 официальных лиц в перечень о применении ограничительных мер. Эти лица ответственны за нарушения прав человека и подрыва демократии и верховенства права в Венесуэле", - заявили в ЕС.

Ограничительные меры касаются визовых запретов и блокирования активов в ЕС.