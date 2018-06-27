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В Чехии президент назначил новое правительство

Президент Чехии через 8 месяцев после выборов назначил правительство
12:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Президент Чехии Милош Земан назначил уже второе правительство во главе с лидером движения ANO Андреем Бабишем.

Президент Чехии Милош Земан назначил новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишом.

Об этом сообщает Reuters.

"В среду президент Чехии Милош Земан назначил новое двухпартийное правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишом. Однако правительству меньшинства вероятно понадобится поддержка Коммунистической партии для выполнения своего мандата", - говорится в сообщении.

На данный момент коалиция в нижней палате чешского парламента насчитывает 93 из 200 депутатов, и будет нуждаться в поддержке от других партий для одобрения законов.

Отмечается, что в течение последних почти 30 лет Коммунистическая партия Чехии не имела такой возможности влиять на политику на национальном уровне.

Как сообщалось, президент Чехии Mилош Земан 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, победителя парламентских выборов, премьер-министром.

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Новости мира, Андрей Бабиш, Милош Земан, Правительство Чехии, Чехия.
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