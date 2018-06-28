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Меркель считает необходимым помогать странам, принимающим беженцев

Мигранты
19:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Мигранты по мнению Меркель не должны решать, в какой стране они хотят убежище.

Странам, на которые приходится основной удар в приеме мигрантов и беженцев, нужна помощь.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Брюсселе перед началом саммита ЕС, сообщает корреспондент.

"Страны, которые принимают наибольшее количество мигрантов, нуждаются в защите и поддержке", - убеждена она.

Тему миграции, по словам канцлера, будут обсуждать в четверг за ужином. Речь пойдет, в частности, о совместной защите внешних границ, это то, что все страны ЕС объединяет, заметила Меркель; о миссии FRONTEX.

Лидеры ЕС будут говорить о взаимодействии со странами-источниками мигрантов. Можно отправлять корабли с беженцами обратно, например, в северную Африку, но Меркель считает нужным "говорить со странами, а не о странах", принять в расчет их потребности, посмотреть, как можно им помочь вместе с международными организациями. Канцлер Германии повторила, что беженцы и мигранты не должны решать, в какой стране они хотят получить убежище.

Также в четверг в повестке стоит торгово-экономический блок. Меркель напомнила, что Брюсселю приходится иметь дело с американскими пошлинами, на которые ЕС отреагировал. Однако, убеждена она, надо продолжать вести диалог с США, "чтобы предотвратить будущие спирали торговых барьеров".

В пятницу европейские лидеры будут говорить на темы Brexit, валютного союза, по которому поступило много совместных предложений со стороны Германии и Франции.

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза на саммите обсудят актуальные вопросы, включая миграцию, безопасность, оборону и продление санкций против России.

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Новости мира, Ангела Меркель, Германия, ЕС, Мигранты, Миграционный кризис.
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