В Канаде 61-летнего мужчину осудили за брак с 24 женами

В Канаде суд вынес приговор 61-летнему Уинстону Блэкмору из-за пребывания в браке с 24 женами. В то же время мужчине удалось избежать заключения, поскольку он попал под домашний арест, сообщает Daily Mail.

Верховный суд провинции Британская Колумбия приговорил Блэкмора к 6-месячному домашнему аресту, в рамках которого он сможет ходить на работу и обращаться к врачу в случае необходимости. Кроме того, его обязали выполнить 150 часов общественных работ.

BREAKING: Winston Blackmore conditionally sentenced to 6 months imprisonment to be served in the community followed by 12 months probation. pic.twitter.com/wlWUlPOqbX

— Trevor Crawley (@tcrawls) 26 июня 2018 г.