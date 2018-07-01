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Женщины-заключенные объявили голодовку в Грузии

Тюрьма
20:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В грузинской тюрьме объявили голодовку 109 женщин-заключенных, несогласных с докладом правозащитной организации "Центр прав человека".

В Грузии 109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний №5 объявили голодовку. Об этом сообщает Грузия онлайн со ссылкой на министерство пробации и исполнения наказаний.

"Заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных. Доклад был подготовлен НПО "Центр прав человека" и аппаратом Народного защитника при финансовой поддержке Болгарского фонда развития", - отмечается в сообщении. В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных при обыске раздевают догола и заставляют приседать. Голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников. Данные из опубликованного отчета они считают оскорбительными и требуют публичных извинений.

Представитель "Центра прав человека" Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными. Правозащитники уверенны в точности сведений из опубликованного отчета. Необходимо отметить, что в докладе говорится о различных нарушениях, выявленных в учреждении по исполнению наказаний №5. Среди них - отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах. Министерство пробации в связи с отчетом ранее распространило заявление о том, что проверка заключенных в грузинских тюрьмах полностью соответствует европейским стандартам и конвенции о правах человека. В ведомстве также отметили, что проверка заключенных строго регламентирована. Она проходит при помощи сканера и только после контакта заключенных с внешним миром.

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Новости мира, Голодовка, Грузия, Женщины, Заключенные, Тюрьма.
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