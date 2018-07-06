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Нидерланды депортировали двух сотрудников посольства Ирана

Нидерланды
19:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: Нидерланды выслали из страны двух сотрудников посольства Ирана

Нидерланды выслали из страны двух сотрудников посольства Ирана в Гааге.

Информацию подтвердила разведывательная служба Нидерландов, сообщает Европейская правда со ссылкой на NOS.

Сотрудников посольства депортировали из страны 7 июня. Причины такого решения не разглашаются.

Министерство иностранных дел Нидерландов лишь отметило, что решение касается двух человек, которые были аккредитованы в посольстве Ирана в Гааге. "Мы не предоставляем никакой дополнительной информации об этом", - заявили в МИД.

Представитель разведывательной службы в комментарии Reuters отказался сообщить подробности.

"Мы можем подтвердить, что Нидерланды выслали двух человек, аккредитованных в посольстве Ирана. Мы не даем никакой дополнительной информации", - сказал он.

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Новости мира, Депортация, Иран, Нидерланды, Посольство.
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