Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Сальвини намерен требовать у ЕС закрытия портов Италии для судов с мигрантами

Маттео Сальвини
00:59 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Италия грозится больше не принимать корабли миссий ЕС со спасенными мигрантами.

Правительство Италии хочет добиться, чтобы корабли, задействованные в миссиях ЕС в Средиземном море и которые спасают мигрантов у побережья Ливии, доставляли спасенных в порты любой другой страны.

Об этом министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил в воскресенье, 8 июля, менее чем за неделю до встречи глав МВД стран-членов ЕС в австрийском Иннсбруке, которая состоится 12 июля, сообщает DW.

Сальвини заверил, что озвучит в Иннсбруке "требование закрыть итальянские порты для кораблей международных миссий", напомнив при этом, что его правительство заблокировало итальянские порты для судов неправительственных организаций.

Министр также выразил сожаление, что предыдущее правительство Италии за последние пять лет подписало соглашения, которые обязывали Италию принимать мигрантов, спасенных судами миссий.

В Средиземном море осуществляются две миссии ЕС Frontex, целью которых является борьба с перевозчиками мигрантов, - "София" и "Тритон".

Накануне ирландское судно Samuel Beckett, задействовано в миссии "София", доставило в итальянский порт Мессина 106 спасенных мигрантов.

Италия обязана принимать мигрантов, спасенных своей береговой охраной и коммерческими судами, которые подбирают мигрантов на ее просьбу. Новое коалиционное правительство Италии категорично в своей антимиграционной политике. В июне этого года итальянские власти отказалась принимать французский спасательная корабль Aquarius с 629-ю беженцами. Тогда же Италия и Мальта отказались открывать свои порты для спасательного судна Lifeline немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, которое подобрало в Средиземном море 224 мигрантов.

Как сообщалось ранее, Италия намерена заблокировать продление миссии стран ЕС "София", которая длится с июня 2015 года. По данным итальянского МВД, с начала 2018 года 16 687 мигрантов прибыли в Италию, из них 11 тысяч - из Ливии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ЕС, Италия, Маттео Сальвини, Мигранты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Резолюция ООН по Приднестровью: Молдова разрабатывает план действий Отравление "Новичком" в Эймсбери: пара получила большую дозу Новая форма правления в Турции: Эрдоган представил новое правительство

Последние новости

КГГА: киевский метрополитен находится под угрозой закрытия Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус"
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:27 Киевляне подписывают петицию о подземном переходе из метро ВДНХ
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0