Сальвини намерен требовать у ЕС закрытия портов Италии для судов с мигрантами

Правительство Италии хочет добиться, чтобы корабли, задействованные в миссиях ЕС в Средиземном море и которые спасают мигрантов у побережья Ливии, доставляли спасенных в порты любой другой страны.

Об этом министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил в воскресенье, 8 июля, менее чем за неделю до встречи глав МВД стран-членов ЕС в австрийском Иннсбруке, которая состоится 12 июля, сообщает DW.

Сальвини заверил, что озвучит в Иннсбруке "требование закрыть итальянские порты для кораблей международных миссий", напомнив при этом, что его правительство заблокировало итальянские порты для судов неправительственных организаций.

Министр также выразил сожаление, что предыдущее правительство Италии за последние пять лет подписало соглашения, которые обязывали Италию принимать мигрантов, спасенных судами миссий.

В Средиземном море осуществляются две миссии ЕС Frontex, целью которых является борьба с перевозчиками мигрантов, - "София" и "Тритон".

Накануне ирландское судно Samuel Beckett, задействовано в миссии "София", доставило в итальянский порт Мессина 106 спасенных мигрантов.

Италия обязана принимать мигрантов, спасенных своей береговой охраной и коммерческими судами, которые подбирают мигрантов на ее просьбу. Новое коалиционное правительство Италии категорично в своей антимиграционной политике. В июне этого года итальянские власти отказалась принимать французский спасательная корабль Aquarius с 629-ю беженцами. Тогда же Италия и Мальта отказались открывать свои порты для спасательного судна Lifeline немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, которое подобрало в Средиземном море 224 мигрантов.

Как сообщалось ранее, Италия намерена заблокировать продление миссии стран ЕС "София", которая длится с июня 2015 года. По данным итальянского МВД, с начала 2018 года 16 687 мигрантов прибыли в Италию, из них 11 тысяч - из Ливии.