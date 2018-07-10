Туск сожалеет о том, что Brexit не ушел вместе с двумя британскими министрами

Президент Европейского совета Дональд Туск выразил сожаление о том, что сама идея выхода Британии из ЕС не ушла в отставку вместе с двумя министрами - Дэвидом Дэвисом и Борисом Джонсоном.

Об этом он написал в своём Twitter.

"Политики приходят и уходят, но проблемы, которые они создали для людей, остаются. Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла в отставку вместе с Дэвисом и Джонсоном. Но... кто знает?", - написал Туск.

Как сообщалось, британский министр по вопросам выхода из Европейского Союза Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией "мягкого брексита" премьера Терезы Мэй. Позже стало известно об отставке министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, в ближайшие дни премьер-министр объявит о кандидате на его замену.