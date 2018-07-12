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Из Анталии ночью вернулись украинские туристы
Новости мира: Ночью 524 украинских туриста вернулись из турецкой Антальи домой.
Начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил в своем Twitter.
"Консул сообщает, что из Анталии в Украину - Киев, Винницу, Ривне - в течение ночи вернулись 524 украинца. Хорошо, что все-таки вернулись. Но такая история не должна повторяться", - написал Кирилич.
Сотни украинских туристов не могут вылететь из Турции
Как сообщалось, 10 июля в международном аэропорту "Киев" им.Сикорского (Жуляны) снова задерживали рейсы, в частности, Египта. Преимущественно задерживались рейсы авиакомпании SkyUp. По словам туроператора, рейсы отменены или отложены по техническим причинам. SkyUp отметил, что все пассажиры, которые не могут вылететь в Украину, обеспечены жильем в Египте и не имеют никаких претензий.
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