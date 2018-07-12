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Трамп созвал лидеров стран-членов НАТО на экстренное совещание
13:16 Сегодня Телеграф
Новости мира: Президент США Дональд Трамп сегодня в Брюсселе созвал экстренное заседание для лидеров стран-членов НАТО.
Президент США Дональд Трамп в рамках саммита НАТО в четверг в Брюсселе созвал экстренное совещание лидеров стран-членов Альянса.
На совещание были собраны лидеры всех стран, которые присутствуют на саммите и были задействованы в круглых столах и двусторонних встречах в это время.
Экстренное совещание закрыто для представителей СМИ и проходит за закрытыми дверьми. В связи с этим была также отменена запланированная пресс-конференция генсека Альянса Йенса Столтенберга.
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Какой-либо информации о данном совещании в настоящее время нет.
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