Трамп созвал лидеров стран-членов НАТО на экстренное совещание

Президент США Дональд Трамп в рамках саммита НАТО в четверг в Брюсселе созвал экстренное совещание лидеров стран-членов Альянса.

На совещание были собраны лидеры всех стран, которые присутствуют на саммите и были задействованы в круглых столах и двусторонних встречах в это время.

Экстренное совещание закрыто для представителей СМИ и проходит за закрытыми дверьми. В связи с этим была также отменена запланированная пресс-конференция генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Какой-либо информации о данном совещании в настоящее время нет.