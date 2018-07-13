https://telegraf.com.ua/files/2018/07/51232137-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4243067-finlyandiya-vvedet-vremennyiy-kontrol-na-vnutrennih-granitsah-shengena.html
Финляндия введет временный контроль на внутренних границах Шенгена
Новости мира: Финляндия "прикрывает" Шенген из-за встречи Трампа и Путина.
Финляндия с пятницы вводит временный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны из-за встречи президентов США и РФ в Хельсинки.
Об этом сообщает Reuters.
"Внутренний пограничный контроль ... будет нацелен на пассажиров в соответствии с оценкой угрозы и риска, проводимой совместно с внутренними органами безопасности", - заявили в МВД Финляндии.
Режим проверки путешественников на внутренних границах Шенгенской зоны будет длиться четыре дня по случаю саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.
Telegraf.com.ua