Финляндия введет временный контроль на внутренних границах Шенгена

Финляндия с пятницы вводит временный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны из-за встречи президентов США и РФ в Хельсинки.

Об этом сообщает Reuters.

"Внутренний пограничный контроль ... будет нацелен на пассажиров в соответствии с оценкой угрозы и риска, проводимой совместно с внутренними органами безопасности", - заявили в МВД Финляндии.

Режим проверки путешественников на внутренних границах Шенгенской зоны будет длиться четыре дня по случаю саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.