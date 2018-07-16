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Победа Франции на ЧМ-2018: Полиция Парижа сообщает о столкновениях с хулиганами

Париж после мундиаля
05:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Беспорядки произошли во французских городах во время празднования победы на ЧМ-2018.

Полицейские во Франции сообщили о столкновениях с хулиганами во время празднования победы национальной сборной на Чемпионате мира по футболу, сообщают в понедельник местные СМИ.

Так, беспорядки зафиксированы ночью в районе Елисейских полей, где собрались сотни тысяч фанатов. По сообщению газеты "Фигаро", поначалу атмосфера была праздничной, однако ближе к ночи в дело вступили хулиганы, начавшие забрасывать камнями и бутылками полицейских, а иногда и прохожих. В итоге, по предварительным данным, семь человек были задержаны. Несколько магазинов в центре Парижа были разграблены. Кроме того, поступила информация о случаях поджогов машин.

Курьезный случай произошёл на Елисейских полях у магазина, в котором продаётся атрибутика футбольного клуба ПСЖ. По сообщению "Фигаро", группа вандалов попыталась вломиться туда, однако в итоге встретила сопротивление не только со стороны стражей порядка, но и многочисленных болельщиков столичной команды.

Не обошлось без инцидентов и в Марселе. Двое сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с хулиганами, 10 человек задержаны. Беспорядки также зафиксированы в Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов.

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Новости мира, Болельщики, Париж, Полиция, Столкновения, Франция.
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