В Румынии военный самолет потерпел крушение

Самолет IAR 99 военно-воздушных сил Румынии потерпел крушение недалеко от города Бакэу. Информацию об этом подтвердил министр национальной обороны Румынии Михай Фифор.

"Самолет IAR 99 потерпел крушение. В настоящее время ведется активный поиск пилотов, которые, по моим данным, успели катапультироваться", - сообщил глава оборонного ведомства.

Министр вместе с начальником Генерального штаба уже выехали на место аварии.

По предварительным данным, самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, а авария произошла во время выполнения учебного полета.

Несколькими днями ранее аналогичный инцидент произошел с самолетом Миг-21 во время авиашоу на одной из военных баз в Румынии.