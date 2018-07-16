Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса
Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Новости: Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
X

В Румынии военный самолет потерпел крушение

Падающий самолет
16:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Самолет IAR 99 военно-воздушных сил Румынии потерпел крушение, пилоты катапультировались при падении и сейчас их ищут.

Самолет IAR 99 военно-воздушных сил Румынии потерпел крушение недалеко от города Бакэу. Информацию об этом подтвердил министр национальной обороны Румынии Михай Фифор.

"Самолет IAR 99 потерпел крушение. В настоящее время ведется активный поиск пилотов, которые, по моим данным, успели катапультироваться", - сообщил глава оборонного ведомства.

Министр вместе с начальником Генерального штаба уже выехали на место аварии.

Румыния планирует увеличить военное присутствие в Афганистане

По предварительным данным, самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, а авария произошла во время выполнения учебного полета.

Несколькими днями ранее аналогичный инцидент произошел с самолетом Миг-21 во время авиашоу на одной из военных баз в Румынии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, IAR 99, Катастрофа, Михай Фифор, Румыния.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

СМИ: сотрудники ГРУ были причастны к отравлению Скрипалей За выходные у берегов Испании спасено полтысячи беженцев В Париже произошли столкновения между полицией и хулиганами

Последние новости

Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы Умер легендарный писатель Клайв Кинг Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
03 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Порошенко заявил о готовности к обороне Черного моря
Новости сегодня
16:54 "Ювентус" за день продал футболок с фамилией Роналду на 55 млн евро
16:48 На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв
16:48 Клип группы "Время и Стекло" набрал 200 миллионов просмотров на YouTube
16:41 Медики рассказали, что растительный белок очень полезен для организма
16:41 Взгляд в прошлое: как изменился Вашингтон за последние 100 лет (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: В Комитете избирателей назвали основных "прогульщиков" голосований в Раде
В КИУ назвали "прогульщиков" голосований в Раде
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Добавить комментарий
0