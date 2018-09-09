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Крупнейшую морскую ветроэлектростанцию построили в Великобритании

Walney Extension
07:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: В Ирландском море построена самая мощная в мире морская ветроэлектростанция, производящая 659 МВт электроэнергии.

Датская компания Orsted построила крупнейшую в мире прибрежную ветряную электростанцию под названием Walney Extension. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на издание NPR. Возведение электростанции в водах Ирландского моря началось в феврале 2017 года, а производство деталей, проходившее на берегу, - за два года до этого.

Ветропарк производит 659 мегаватт энергии. Станция включает в себя 87 ветрогенераторов. Примерно половину ветропарка составляют турбины компании MHI Vestas, возвышающиеся над уровнем моря на 195 метров, - каждая из них вырабатывает 8,25 мегаватта. Остальная часть состоит из турбин Siemens, чья высота немногим меньше - 187 метров (каждый генерирует 7 мегаватт). Общая площадь покрытия - 144 квадратных километра. Весь этот комплекс способен обеспечивать электричеством 600 тысяч домов.

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Новости мира, MHI Vestas, Orsted, Walney Extension, Великобритания, Ветроэлектростанция.
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