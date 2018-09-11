В Барселоне проходят массовые акции в поддержку независимости от Испании
Новости мира: Сегодня на улицы Барселоны вышли cотни тысяч человек отметить Национальный день и выразить поддержку независимости Каталонии от Испании.
Сотни тысяч каталонцев вышли сегодня на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на La Vanguardia.
В сети выложили впечатляющие своим масштабом фото и видео с места событий.
This is #Catalonia.
1.5 million Catalans peacefully demonstrating for #freedom in the streets of #Barcelona today. #Diada2018 #Llibertat
Video @324cat pic.twitter.com/7NXcWmWzcU
— Helle Kettner (@HelleKettner) 11 сентября 2018 г.
Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила об "около миллионе участников демонстрации".
Многие участники демонстрации держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями "свобода" на английском и испанском языках.
Демонстрация проходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.
Каталонские сепаратистские лидеры и активисты, проталкивавшие референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.
Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум о большей автономии.