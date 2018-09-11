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В Барселоне проходят массовые акции в поддержку независимости от Испании

Барселона
23:45 Вт, 11 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Сегодня на улицы Барселоны вышли cотни тысяч человек отметить Национальный день и выразить поддержку независимости Каталонии от Испании.

Сотни тысяч каталонцев вышли сегодня на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на La Vanguardia.

В сети выложили впечатляющие своим масштабом фото и видео с места событий.

Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила об "около миллионе участников демонстрации".

Многие участники демонстрации держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями "свобода" на английском и испанском языках.

Демонстрация проходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.

Каталонские сепаратистские лидеры и активисты, проталкивавшие референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.

Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум о большей автономии.

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Новости мира, Барселона, Испания, Каталония, Независимость.
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