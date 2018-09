В Барселоне проходят массовые акции в поддержку независимости от Испании

Сотни тысяч каталонцев вышли сегодня на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на La Vanguardia.

В сети выложили впечатляющие своим масштабом фото и видео с места событий.

This is #Catalonia.

1.5 million Catalans peacefully demonstrating for #freedom in the streets of #Barcelona today. #Diada2018 #Llibertat

Video @324cat pic.twitter.com/7NXcWmWzcU

— Helle Kettner (@HelleKettner) 11 сентября 2018 г.