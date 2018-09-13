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Россия не намерена покидать Совет Европы

Совет Европы
13:23 Сегодня Телеграф

Новости мира: Россия не будет выходить из Совета Европы.

РФ не покинет Совет Европы, поскольку эта площадка важна для реализации ее национальных интересов.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, пишет Европейская правда со ссылкой на "Известия".

"Вопрос выхода из Совета Европы сейчас актуальным не является. Кризисы рано или поздно заканчиваются. Мы все прекрасно знаем, что хлопнуть дверью легко, гораздо сложнее вернуться", - сказал он.

Он добавил, что выплаты взносов в бюджет СЕ со стороны Москвы возможны только после восстановления российского представительства в Парламентской ассамблее.

"Некоторые страны предпочитают воздержаться от того, чтобы открыто поддерживать нас. Однако о необходимости выхода Совета Европы из структурного кризиса уже говорит большинство стран-членов организации", - добавил дипломат.

9 октября ПАСЕ рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам примут резолюцию и рекомендации комитета министров Совета Европы.

Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Как известно, сейчас ПАСЕ имеет право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию.

В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

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Новости мира, Иван Солтановский, ПАСЕ, Россия, Совет Европы.
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