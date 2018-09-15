В Бельгии снизилась угроза терактов

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что бельгийским спецслужбам удалось не допустить многочисленные попытки совершения терактов.

"Подтверждаю, что наши службы безопасности предотвратили многочисленные теракты", - сказал глава бельгийского правительств в интервью газете "Дерньер Эр", опубликованном в субботу.

Он отметил, что террористическая угроза против страны сохраняется, хотя ее уровень и снижен до отметки 2 по четырехбалльной шкале после продолжительного периода третьей степени угрозы.

По словам Ш.Мишеля, в настоящий момент стране не угрожают организованные группы.

"Сегодня мы противостоим одиночкам, которые радикализируются сами по своим углам", - пояснил премьер-министр, заверив, что службы безопасности находятся в постоянной готовности.

Глава правительства также сообщил, что суды рассматривали десятки дел, связанных с терроризмом, и вынесли обвинительные приговоры десяткам людей. В каждом случае удалось избежать потенциально опасных действий.