День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Российское дело": Трамп поставил под сомнение законность расследования Мюллера
"Российское дело": Трамп поставил под сомнение законность расследования Мюллера
Новости: Посетителям стало плохо: Полиция оцепила ресторан в Солсбери
Посетителям стало плохо: Полиция оцепила ресторан в Солсбери
Новости: Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости: Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
X

Легализация марихуаны: Патриарх Грузии предупредил о последствиях

Патриарх Грузии Илиа Второй
00:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Патриарх Грузии опасается негативных последствий легализации марихуаны в стране.

Патриарх Грузии Илиа Второй призывает правительство с большей ответственностью подойти к планам возможной культивации и легализации потребления марихуаны.

"Я считаю, правительство должно взять на себя полную ответственность и контролировать положение. Мы должны помнить, что это крайне опасно, так как наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в нашей стране", - заявил в воскресной проповеди в соборе Святой Троицы в Тбилиси Илиа Второй.

Он отметил, что "все мерить экономическим доходом нельзя".

"Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей", - заявил патриарх.

В свою очередь председатель парламента Ираклий Кобахидзе сказал журналистам в воскресенье, что подготовленный правительством в связи с марихуаной законопроект, разделится на две части.

"Отдельно пройдут в парламенте обсуждения той части законодательного проекта, который вводит регуляции в связи с употреблением марихуаны в Грузии. Что касается второй части законопроекта, касающегося культивации конопли, то с этим мы не торопимся и продолжим обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. Общество должно быть информированным. Консультации с патриархией обязательно состоятся", - заявил И.Кобахидзе.

Накануне министр финансов Грузии Иване Мачавариани заявил журналистам, что в случае контролируемой культивации марихуаны государство в ближайшие два-три года может получить доход от ее экспорта в размере 400 миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Грузия, Илиа Второй, Ираклий Кобахидзе, Марихуана.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

МВД Британии: Никаких санкций до Brexit Облегчить процесс развода хотят в Великобритании Эрдоган: Карабах мешает нормализации отношений с Арменией

Последние новости

Мойес: Мой Эвертон был в одном трансфере от борьбы за титул Индия - рай для фотографов и путешественников (Фото) Кейси Аффлек рассказал о проблемах звездного брата с алкоголем
Сегодня читают
01 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
02 Mercedes Sprinter превратился в шикарную виллу на колесах
03 Месси и Роналду могут стать одноклубниками
04 Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
05 Динамо вновь теряет очки в УПЛ
06 Хацкевич прокомментировал провальный матч против Зари в УПЛ
Новости сегодня
01:27 Ученые рассказали об опасности вспомогательного размножения
01:10 Врачи рассказали о вкусном овоще, который продлит вам жизнь
00:19 В Минздраве рассказали, как ВНО повлияло на количество абитуриентов в медвузах
23:58 Эти продукты ошибочно считались вредными для здоровья
23:56 Дипломат: Действия России в Азовском море являются грубым нарушением
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Крыму временно отключат электроснабжение
В Крыму временно отключат электроснабжение
Новости: Ливни в Бердянске: Часть города затопило (Видео)
Ливни в Бердянске: Часть города затопило (Видео)
Новости: Ураган "Флоренс": В США погибли уже 14 человек
Ураган "Флоренс": В США погибли уже 14 человек
Новости: Рианна планирует выпустить линейку мебели
Рианна планирует выпустить линейку мебели
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь