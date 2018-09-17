Легализация марихуаны: Патриарх Грузии предупредил о последствиях

Патриарх Грузии Илиа Второй призывает правительство с большей ответственностью подойти к планам возможной культивации и легализации потребления марихуаны.

"Я считаю, правительство должно взять на себя полную ответственность и контролировать положение. Мы должны помнить, что это крайне опасно, так как наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в нашей стране", - заявил в воскресной проповеди в соборе Святой Троицы в Тбилиси Илиа Второй.

Он отметил, что "все мерить экономическим доходом нельзя".

"Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей", - заявил патриарх.

В свою очередь председатель парламента Ираклий Кобахидзе сказал журналистам в воскресенье, что подготовленный правительством в связи с марихуаной законопроект, разделится на две части.

"Отдельно пройдут в парламенте обсуждения той части законодательного проекта, который вводит регуляции в связи с употреблением марихуаны в Грузии. Что касается второй части законопроекта, касающегося культивации конопли, то с этим мы не торопимся и продолжим обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. Общество должно быть информированным. Консультации с патриархией обязательно состоятся", - заявил И.Кобахидзе.

Накануне министр финансов Грузии Иване Мачавариани заявил журналистам, что в случае контролируемой культивации марихуаны государство в ближайшие два-три года может получить доход от ее экспорта в размере 400 миллионов долларов.