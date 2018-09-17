Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4501902-gvido-raymondi-pereizbran-prezidentom-espch.html
Гвидо Раймонди переизбран президентом ЕСПЧ
Новости мира: Гвидо Раймонди будет исполнять обязанности на этом посту до 4 мая 2019 года.
Итальянского судью Гвидо Раймонди переизбран на пост президента Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Раймонди работает судьей ЕСПЧ с 2010 года, а президентом суда - с ноября 2015-го.
Как сообщалось, ЕСПЧ, который располагается в Страсбурге, было основано в 1959 году странами-членами Совета Европы.
Раймонди является судьей Европейского суда по правам человека с мая 2010 года. С ноября 2012 года - вице-президент ЕСПЧ, с сентября 2015 года - президент ЕСПЧ.
Телеграф