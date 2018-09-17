Гвидо Раймонди переизбран президентом ЕСПЧ

Итальянского судью Гвидо Раймонди переизбран на пост президента Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Раймонди работает судьей ЕСПЧ с 2010 года, а президентом суда - с ноября 2015-го.

Как сообщалось, ЕСПЧ, который располагается в Страсбурге, было основано в 1959 году странами-членами Совета Европы.

Раймонди является судьей Европейского суда по правам человека с мая 2010 года. С ноября 2012 года - вице-президент ЕСПЧ, с сентября 2015 года - президент ЕСПЧ.