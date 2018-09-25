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Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью

Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью
16:58 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон 26 сентября запланировал официальный визит в Москву.

Президент Молдовы Игорь Додон 26 сентября поедет в Москву с официальным визитом.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook сообщает Украинская правда.

В Москве Додон намерен встретиться с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента РФ по связям с Молдовой Дмитрием Козаком.

Сразу после Москвы молдавский лидер планирует отправиться на заседание совета глав государств СНГ, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин. Саммит пройдет в Душанбе 27-28 сентября.

Напомним, что предыдущая встреча Додона с Козаком, анонсированная Москвой 12 сентября, не состоялась. Сам Додон говорил, что планирует осуществить официальный визит в Москву в октябре.

Президент России Владимир Путин недавно назначил вице-премьера Дмитрия Козака своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Козак станет новым куратором в вопросах непризнанного Приднестровья.

Недавно Додон заявил о намерении провести референдум о статусе Приднестровья в составе Молдовы.

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Новости мира, Визит, Владимир Путин, Игорь Додон, Молдова, Россия, РФ.
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