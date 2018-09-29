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Президент Албании назвал референдум в Македонии "историческим достижением"

Македония
06:27 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Албании заявил, что референдум в Македонии будет иметь историческое значение.

Референдум в Македонии о переименовании страны в Северную Македонию откроет путь Скопье в ЕС и НАТО и будет иметь "историческое значение".

Об этом заявил президент Албании Илир Мета на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы надеемся, что недавняя договоренность между Грецией и Македонией (о переименовании Македонии в Северную Македонию — ред.) имеет шанс стать историческим достижением. Мы призвали всех политических субъектов в Македонии, включая местных албанских лидеров, чтобы они принимали активное участие в обеспечении доступа к референдуму, который состоится 30 сентября в поддержку этой договоренности", — заявил Мета.

Он также подчеркнул, что политика "открытых дверей" для членства в НАТО является очень важной для Западных Балкан.

"Политика "открытых дверей" НАТО относительно Западных Балкан продолжает быть жизненно важной и играет решающую роль для обеспечения стабильности в регионе", - заявил Мета.

По его словам, приверженность к ЕС и НАТО - "лучшая гарантия безопасности для всех стран и жителей балканского региона".

Президент Албании отметил, что положительная динамика в регионе в контексте референдума в Македонии может также подкрепить дальнейший прогресс в диалоге под эгидой ЕС между Косово и Сербией.

"Этот диалог перешел в последнюю фазу, и, как ожидается, завершится подписанием юридического соглашения о комплексной нормализации отношений между двумя государствами", - сообщил албанский лидер.

Он также приветствовал усилия государств-членов ООН относительно международного признания Косово и дальнейшей поддержки членства этого государственного образования в региональных и международных организациях.

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Новости мира, Албания, Греция, Илир Мета, Македония, Референдум.
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