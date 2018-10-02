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Недалеко от Варшавы житель Украины совершил нападение с топором

Полицейские
15:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Вблизи Варшавы вчера, 1 октября, был задержан житель Украины, который совершил нападение с топором.

В понедельник 35-летний гражданин Украины совершил нападение с топором в центре села Собене-Езеры, что недалеко от Варшавы, что в Польше. Ранения получили три человека, двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По сообщению портала rmf24.pl, полиция задержала гражданина Украины. Сегодня ему будут предъявлены обвинения и принято решение о возможном аресте. Мотивы нападения пока неизвестны. У мужчины взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под влиянием одурманивающих веществ. 

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Мужчинам, которых были госпитализированы, оказали помощь и они уже вышли из больницы.

Как сообщалось ранее, на горе Кедровая при прохождении туристическим маршрутом травмировался мужчина, впоследствии он скончался.

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Новости мира, Варшава, Нападение, Полицейские.
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