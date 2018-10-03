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На пассажиров лондонского метро напал мужчина с ножом

Метро Лондона
09:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: При подъезде к станции Hackney Central лондонской подземки на пассажиров в одном из вагонов набросился мужчина с ножом, успев ранить одного человека.

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда лондонского метро, когда тот подъезжал к станции Hackney Central на востоке британской столицы. Нападавшего задержали, полиция заявляет об одном раненом, информирует ВВС Украина.

"Британская транспортная полиция, в чьем ведении находится лондонское метро, сообщает об одном пострадавшем в ходе нападения во время вечернего часа-пик, около 18:00 по местному времени", - говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Движение поездов по ветке временно приостановили, дороги в районе происшествия перекрыты. Около 20:00 по местному времени администрация метро объявила о восстановлении движения. Британская транспортная полиция обратилась ко всем, кто видел что-то подозрительное на станции Hackney Central в это время, с просьбой рассказать об увиденном.

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Новости мира, Hackney Central, Великобритания, Лондон, Метро, Нападение.
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