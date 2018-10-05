День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Новости: В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
Новости: "Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
"Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе

За мир: в Осло сегодня назовут лауреата Нобелевской премии мира

Нобелевская премия
08:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: В пятницу, 5 октября, в Осло – кульминация Нобелевской недели, ведь там официально объявят лауреата премии мира.

В Осло сегодня, 5 октября, назовут лауреата Нобелевской премии мира. На нее претендуют более 200 человек и свыше 100 организаций. Это второе по величине количество кандидатов после 2016 года.

Ожидаем, что лауреатом может стать и Олег Сенцов, который борется за всех украинских политзаключенных в России. Украинский режиссер и узник Кремля – один из претендентов на Нобелевскую премию мира. Постановление о выдвижении его кандидатуры еще в сентябре приняла Верховная Рада.

Идея же номинировать Сенцова принадлежит бывшему Нобелевскому лауреату Леху Валенсе, который боролся против советского тоталитарного режима в Польше. Он подчеркнул – ненасильственный протест Сенцова достойный всемирного признания. Ведь голодая, он добивается освобождения всех политзаключенных в России.

"Олег Сенцов, по моему глубокому убеждению, воплощает все идеалы, которые мотивировали меня при моей мирной борьбе за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы борьбы, отказ от ненависти, действия для укрепления братства между народами и самопожертвование в пользу других несправедливо обиженных людей",– говорится в заявлении Леха Валенсы.

Наибольшие шансы получить Нобелевскую премию мира имеют лидеры Северной и Южной Кореи – Ким Чен Ын и Мун Чже Ин, предположил журнал Time.

Он пишет, что их могут удостоить награды за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и ослабление напряженности в регионе.

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

В группу фаворитов, по версии издания, входит и президент США Дональд Трамп, который 12 июня в Сингапуре встретился с Ким Чен Ыном. Как отмечается, он может стать лауреатом премии мира как лично, так и совместно с корейскими лидерами.

В свою очередь, британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы Трампа как 5 к 2.

Среди других претендентов Time называет экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, Папу Римского Франциска, а также саудовского блогера Раифа Бадави. Его осудили на семь лет за «оскорбление Ислама через электронные каналы».

В прошлом году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за запрещение ядерного оружия.

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию мира ранее уже получили несколько президентов США. В 1906-м – Теодор Рузвельт, а в 1919-м – Вудро Вильсон – за то, что привнесли мир и человечность в международную политику. А в 2009-м – почетную премию вручили Бараку Обаме. За укрепление сотрудничества между народами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин, Нобелевская премия, Нобель, Олег Сенцов, Осло, Премия Мира.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши В МИД Турции вызвали посла Саудовской Аравии Европарламент обсудит проблему Азовского моря

Последние новости

Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк Федорчук о матче с Карпатами: Мариуполь будет играть на победу Оригинальные вещи Японии, которые кардинально отличают ее от других стран
Сегодня читают
01 Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"
02 На выходных придет потепление
03 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
04 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
05 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости сегодня
12:49 Скромный домик с сараем в Австралии (Фото)
12:35 Уморительные фото и картинки, которые сделают пятницу веселей
12:31 Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты
12:29 Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео)
12:18 Гройсман: Позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно
На выходных придет потепление
Новости: Новый законопроект о языке: что это означает
Новый законопроект о языке: что это означает
Новости: Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости: День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь