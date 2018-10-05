За мир: в Осло сегодня назовут лауреата Нобелевской премии мира

В Осло сегодня, 5 октября, назовут лауреата Нобелевской премии мира. На нее претендуют более 200 человек и свыше 100 организаций. Это второе по величине количество кандидатов после 2016 года.

Ожидаем, что лауреатом может стать и Олег Сенцов, который борется за всех украинских политзаключенных в России. Украинский режиссер и узник Кремля – один из претендентов на Нобелевскую премию мира. Постановление о выдвижении его кандидатуры еще в сентябре приняла Верховная Рада.

Идея же номинировать Сенцова принадлежит бывшему Нобелевскому лауреату Леху Валенсе, который боролся против советского тоталитарного режима в Польше. Он подчеркнул – ненасильственный протест Сенцова достойный всемирного признания. Ведь голодая, он добивается освобождения всех политзаключенных в России.

"Олег Сенцов, по моему глубокому убеждению, воплощает все идеалы, которые мотивировали меня при моей мирной борьбе за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы борьбы, отказ от ненависти, действия для укрепления братства между народами и самопожертвование в пользу других несправедливо обиженных людей",– говорится в заявлении Леха Валенсы.

Наибольшие шансы получить Нобелевскую премию мира имеют лидеры Северной и Южной Кореи – Ким Чен Ын и Мун Чже Ин, предположил журнал Time.

Он пишет, что их могут удостоить награды за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и ослабление напряженности в регионе.

В группу фаворитов, по версии издания, входит и президент США Дональд Трамп, который 12 июня в Сингапуре встретился с Ким Чен Ыном. Как отмечается, он может стать лауреатом премии мира как лично, так и совместно с корейскими лидерами.

В свою очередь, британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы Трампа как 5 к 2.

Среди других претендентов Time называет экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, Папу Римского Франциска, а также саудовского блогера Раифа Бадави. Его осудили на семь лет за «оскорбление Ислама через электронные каналы».

В прошлом году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за запрещение ядерного оружия.

Нобелевскую премию мира ранее уже получили несколько президентов США. В 1906-м – Теодор Рузвельт, а в 1919-м – Вудро Вильсон – за то, что привнесли мир и человечность в международную политику. А в 2009-м – почетную премию вручили Бараку Обаме. За укрепление сотрудничества между народами.