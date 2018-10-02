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Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия 2018
13:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: hochu.ua

Новости науки: Нобелевскую премию 2018 по физике получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд.

Во вторник, 2 октября, Нобелевский комитет при Шведской академии официально объявил имя лауреата. Самую престижную премию в области физики ученые получили за "прорывные достижения в области лазерной физики".

Ашкин получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах. Вторую часть премии получили совместно Муру и Стрикленд - за метод генерирования высокоинтенсивных сверхкоротких оптических сигналов.

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине 

Напомним, 1 октября в столице Швеции Стокгольме началась нобелевская неделя, в течение которого мир узнает обладателей наград за достижения в медицине и физиологии, физике, химии, а также будет обнародовано имя лауреата премии мира (эту премию объявляют в соседней Норвегии). 8 октября в Стокгольме назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Добавим, Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будут вручать. Церемония награждения состоится традиционно 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.

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