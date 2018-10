Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Во вторник, 2 октября, Нобелевский комитет при Шведской академии официально объявил имя лауреата. Самую престижную премию в области физики ученые получили за "прорывные достижения в области лазерной физики".

Ашкин получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах. Вторую часть премии получили совместно Муру и Стрикленд - за метод генерирования высокоинтенсивных сверхкоротких оптических сигналов.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2018 г.