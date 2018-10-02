Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Во вторник, 2 октября, Нобелевский комитет при Шведской академии официально объявил имя лауреата. Самую престижную премию в области физики ученые получили за "прорывные достижения в области лазерной физики".

Ашкин получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах. Вторую часть премии получили совместно Муру и Стрикленд - за метод генерирования высокоинтенсивных сверхкоротких оптических сигналов.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2018 г.

Напомним, 1 октября в столице Швеции Стокгольме началась нобелевская неделя, в течение которого мир узнает обладателей наград за достижения в медицине и физиологии, физике, химии, а также будет обнародовано имя лауреата премии мира (эту премию объявляют в соседней Норвегии). 8 октября в Стокгольме назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Добавим, Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будут вручать. Церемония награждения состоится традиционно 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.