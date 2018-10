Во Франции прошла церемония прощания с певцом Шарлем Азнавуром

Франция в пятницу на церемонии отдала дань уважения певцу Шарлю Азнавуру, который умер на этой неделе в возрасте 94 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Billboard.

Политики и знаменитости собрались в Париже возле могилы Наполеона во дворе Дома инвалидов, где президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал премьер-министра Армении Николу Пашиняна. Среди присутствовавших на церемонии были и бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд и актер Жан-Поль Бельмондо.

VIDEO: French President Emmanuel Macron attends a national homage for singer Charles Aznavour, who died on Monday aged-94. His death sparked mourning across France for one of the country's best known entertainers, who sold 180 million records during his eight-decade career pic.twitter.com/LKL7IWwyBI

— AFP news agency (@AFP) 5 октября 2018 г.