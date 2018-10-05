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Во Франции прошла церемония прощания с певцом Шарлем Азнавуром

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Прощание с певцом Шарлем Азнавуром
17:50 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Во Франции сегодня, 5 октября, прошло прощание с знаменитым певцом Шарлем Азнавуром, который умер в возрасте 94 лет на этой неделе.

Франция в пятницу на церемонии отдала дань уважения певцу Шарлю Азнавуру, который умер на этой неделе в возрасте 94 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Billboard.

Политики и знаменитости собрались в Париже возле могилы Наполеона во дворе Дома инвалидов, где президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал премьер-министра Армении Николу Пашиняна. Среди присутствовавших на церемонии были и бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд и актер Жан-Поль Бельмондо.

Азнавур, родившийся в семье выходцев из Армении, бежавших в Париж в 1920-х годах, стал одним из самых узнаваемых голосов армянской диаспоры, пишет издание.

На фото премьер-министр Армении Никол Пашинян

Покрытый французским трехцветным флагом, гроб Азнавура прибыл во двор под звуки традиционной армянской мелодии. Затем рядом с гробом положили букет из красных, синих и оранжевых цветов - цветов армянского флага.

На фото экс-президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни и экс-президент Франции Франсуа Олланд

"Каждый армянин считает его близким родственником", - сказал Пашинян во время церемонии.

На фото президент Франции Эммануэль Макрон с супругой

Выступая после Пашиняна, Макрон сказал, что "на протяжении многих десятилетий (Азнавур) делал нашу жизнь слаще, а наши слезы были менее горькими".

На фото актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар

Церемония завершилась исполнением хита Азнавура "Emmenez-Moi", который играл, когда его гроб уносили.

На фото Мирей Матье

Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции возле своих родителей. Похороны состоятся 6 октября. Напомним, известный певец Шарль Азнавур умер ранее на этой неделе. Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Он сыграл в таких лентах, как "Арарат", "Стреляйте в пианиста", "Дьявол и десять заповедей" и "Жестяной барабан".

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Новости мира, Известный певец, Париж, Прощание, Шарль Азнавур.
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