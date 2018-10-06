Референдум в Румынии: явка достигла 4%

В эти выходные в Румынии проходит референдум, на котором вынесен вопрос о внесении в Конституцию страны уточнения в понятие "традиционная семья" как союза между мужчиной и женщиной. В первый день проведения референдума на избирательные участки явились около 4%, передает УНН со ссылкой на на портал мониторинга за явкой BEC.

"Голосование к 16:00 по всей стране составляет 3,78 процента", - сказано на портале мониторинга за явкой.

Голосование более значимо в городской местности - более 433 тысячи человек, а 258 тысяч избирателей - в сельской местности.

Как сообщалось ранее, Международная полицейская организация (Интерпол) попросила у правительства КНР предоставить разъяснения относительно исчезновения своего главы Мена Хунвея, который уехал из страны в отпуск в конце сентября и перестал выходить на связь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального секретаря организации Юргена Стока.