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Референдум в Румынии: явка достигла 4%

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Референдум в Румынии
20:52 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В референдуме приняли участие 692 тысячи избирателей.

В эти выходные в Румынии проходит референдум, на котором вынесен вопрос о внесении в Конституцию страны уточнения в понятие "традиционная семья" как союза между мужчиной и женщиной. В первый день проведения референдума на избирательные участки явились около 4%, передает УНН со ссылкой на на портал мониторинга за явкой BEC.

"Голосование к 16:00 по всей стране составляет 3,78 процента", - сказано на портале мониторинга за явкой.

В Румынии проходит референдум против однополых браков

Голосование более значимо в городской местности - более 433 тысячи человек, а 258 тысяч избирателей - в сельской местности.

Как сообщалось ранее, Международная полицейская организация (Интерпол) попросила у правительства КНР предоставить разъяснения относительно исчезновения своего главы Мена Хунвея, который уехал из страны в отпуск в конце сентября и перестал выходить на связь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального секретаря организации Юргена Стока.

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Новости мира, Однополые браки, Референдум в Румынии, Румыния.
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