В Германии полиция осушает озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности
Новости мира: Вблизи Бремена следователи немецкой полиции и специалисты осушают озеро Титьензе, чтобы найти останки женщины, пропавшей 25 лет назад.
Немецкая полиция и специалисты проводят работы по осушению озера Титьензе неподалеку от Бремена. Следователи надеются, что в ходе работ удастся обнаружить останки молодой женщины, бесследно пропавшей 25 лет назад, сообщает DW.
С августа этого года ее тогдашний сожитель подозревается в убийстве подруги и дает показания в земельном суде Бремена. Все обвинения в свой адрес 58-летний мужчина отрицает. По версии следствия, он мог пойти на преступление, поскольку женщина угрожала оставить его и забрать с собой их маленького сына.
Через год после внезапного исчезновения женщины рыбаки извлекли из озера утяжеленный камнями пакет с ее личными вещами и обручальным кольцом. Водолазам обнаружить останки не удалось, их погружения были серьёзно затруднены из-за крайне плохой видимости на глубине.
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В связи со слушаниями в суде Бремена было решено попробовать найти орудие преступления, а возможно, и сами останки, откачав порядка 20 тысяч кубических метров воды в протекающую неподалеку реку Везер. По прогнозам, на осушение может уйти от двух до пяти дней. Рыб из озера обещают выпустить в находящийся неподалеку пруд.