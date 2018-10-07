В Германии полиция осушает озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности

Немецкая полиция и специалисты проводят работы по осушению озера Титьензе неподалеку от Бремена. Следователи надеются, что в ходе работ удастся обнаружить останки молодой женщины, бесследно пропавшей 25 лет назад, сообщает DW.

С августа этого года ее тогдашний сожитель подозревается в убийстве подруги и дает показания в земельном суде Бремена. Все обвинения в свой адрес 58-летний мужчина отрицает. По версии следствия, он мог пойти на преступление, поскольку женщина угрожала оставить его и забрать с собой их маленького сына.

Через год после внезапного исчезновения женщины рыбаки извлекли из озера утяжеленный камнями пакет с ее личными вещами и обручальным кольцом. Водолазам обнаружить останки не удалось, их погружения были серьёзно затруднены из-за крайне плохой видимости на глубине.

В связи со слушаниями в суде Бремена было решено попробовать найти орудие преступления, а возможно, и сами останки, откачав порядка 20 тысяч кубических метров воды в протекающую неподалеку реку Везер. По прогнозам, на осушение может уйти от двух до пяти дней. Рыб из озера обещают выпустить в находящийся неподалеку пруд.