В ЕС отреагировали на убийство болгарской журналистки Мариновой

Правительство Болгарии должно немедленно привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки Виктории Мариновой.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Twitter.

"Шокирован из-за новости об ужасном убийстве Виктории Мариновой. Снова смелый журналист умирает в борьбе за правду и против коррупции. Виновные должны быть привлечены к ответственности болгарской властью", - подчеркнул он.

Shocked by the horrendous murder of Victoria Marinova. Again a courageous journalist falls in the fight for truth and against corruption. Those responsible should be brought to justice immediately by the Bulgarian authorities.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) 7 октября 2018 г.