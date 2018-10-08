День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Новости: С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
Новости: Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Новости: Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день

В ЕС отреагировали на убийство болгарской журналистки Мариновой

Франс Тиммерманс
15:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Еврокомиссии призвали правительство Болгарии найти и наказать убийцу журналистки Виктории Мариновой.

Правительство Болгарии должно немедленно привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки Виктории Мариновой.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Twitter.

"Шокирован из-за новости об ужасном убийстве Виктории Мариновой. Снова смелый журналист умирает в борьбе за правду и против коррупции. Виновные должны быть привлечены к ответственности болгарской властью", - подчеркнул он.

 

Как сообщалось, в болгарском городе Руссе была жестоко убита тележурналистка одного из местных каналов Виктория Маринова. Ее тело было найдено в парке в субботу.

Стали известны подробности убийства журналистки в Болгарии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что он шокирован жестоким убийством журналистки.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду тщательным образом следить за возбужденным властью расследованием. Я призываю власть к быстрому установлению и привлечению к ответственности совершивших это, как, и установить, была ли эта атака связанна с ее(журналистки - ред.) работой", - заявил Дезир.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Болгария, Виктория Маринова, Еврокомиссия, Убийство Мариновой, Франс Тиммерманс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке МВФ Завершение Октоберфеста: СМИ рассказали, сколько пива было выпито в этом году "Семейный" референдум в Румынии провалился

Последние новости

У Зубко отмечают рост доходов местных бюджетов за 2018 год Самые крутые сериалы этой осени Греческие Салоники массово заполонили мигранты
Сегодня читают
01 Появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко
02 Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
03 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
04 Порядок получения субсидии в Украине
05 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
Новости сегодня
17:22 Экс-глава МВД сядет в тюрьму за покупку авто для премьера Македонии
17:21 Лукашенко пообещал раздать оружие каждому взрослому белорусу в случае войны
17:15 Если бы снимки знаменитостей на обложках журналов были без фотошопа (Фото)
17:09 Минфин перечислил средства для возобновления теплоснабжения в Киеве
17:05 Коноплянка: Я слегка шокирован, как журналисты исказили мои слова о Шевченко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь