В ЕС отреагировали на убийство болгарской журналистки Мариновой

Правительство Болгарии должно немедленно привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки Виктории Мариновой.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Twitter.

"Шокирован из-за новости об ужасном убийстве Виктории Мариновой. Снова смелый журналист умирает в борьбе за правду и против коррупции. Виновные должны быть привлечены к ответственности болгарской властью", - подчеркнул он.

Shocked by the horrendous murder of Victoria Marinova. Again a courageous journalist falls in the fight for truth and against corruption. Those responsible should be brought to justice immediately by the Bulgarian authorities. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 7 октября 2018 г.

Как сообщалось, в болгарском городе Руссе была жестоко убита тележурналистка одного из местных каналов Виктория Маринова. Ее тело было найдено в парке в субботу.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что он шокирован жестоким убийством журналистки.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду тщательным образом следить за возбужденным властью расследованием. Я призываю власть к быстрому установлению и привлечению к ответственности совершивших это, как, и установить, была ли эта атака связанна с ее(журналистки - ред.) работой", - заявил Дезир.