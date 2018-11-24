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"Чехия - это не Россия": пражане массово протестовали против Бабиша

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&quot;Чехия - это не Россия&quot;: пражане массово протестовали против Бабиша
11:31 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Праге тысячи людей требовали отставки премьера Андрея Бабиша из-за его связей с Россией.

Тысячи людей протестовали в центре Праги 23 ноября вечером, призывая к отставке правительство Андрея Бабиша под руководством его движения ANO.

Об этом пишет Radio Praha.

Толпа собралась в Пражском Граде и прошла к Староместской площади, которая была практически заполнена, так же как и на подобной демонстрации 17 ноября.

 

"Чехия - это не Россия, мы хотим достойного правительства", - цитирует скандирование демонстрантов Idnes.cz.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш накануне избежал вотума недоверия его правительству, инициированного в связи со скандалом вокруг поездки его сына в оккупированный Крым.

Оппозиция инициировала голосование после появления видеозаписи, на которой его сын Андрей заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в аннексированный Россией Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Украина проверяет информацию о поездке в Крым сына премьера Чехии

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время прошения о получении гранта принадлежало его детям. Он заверил, что сын страдает шизофренией.

Напомним, жители Праги уже не первый раз выходят на улицы с протестами против действующего правительства.

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Крым, Чехия, РФ, Прага, Андрей Бабиш, Протесты в Праге.
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