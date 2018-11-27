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Названа дата голосования парламента Великобритании по соглашению о Brexit

Названа дата голосования парламента Великобритании по соглашению о Brexit
12:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во вторник, 11 декабря, депутаты Палаты общин Великобритании будут голосовать за соглашение о Brexit.

Депутаты Палаты общин Великобритании будут голосовать за сделку по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает Mirror.

"Депутаты будут голосовать за Brexit-соглашение Терезы Мэй во вторник, 11 декабря", - говорится в сообщении. Как сообщает Mirror, перед голосованием в Палате общин Великобритании состоятся дебаты, которые будут проходить пять дней.

Отмечается, что против соглашения могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы соглашение не было одобрено.

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Как сообщалось, Лондон достиг с Брюсселем соглашения об условиях Brexit, и теперь его должен поддержать британский парламент. Официальная дата выхода Великобритании из ЕС - 29 марта 2019 года.

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ЕС, Великобритания, Европа, Европейский союз, Евросоюз, Британия, Brexit, Терезы Мэй, Brexit-соглашение.
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