В Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель была умышленной

Новости мира: Власти Германии в рамках расследования причин неисправности самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель прорабатывают версию злого умысла.

Канцлер Германии Ангела Меркель прервала полет в Аргентину на саммит G20. В небе над Нидерландами экипаж лайнера Airbus принял решение повернуть обратно в Германию из-за технического дефекта. Самолет канцлера благополучно сел в Кельне в аэропорту имени Конрада Аденауэра.

В правительстве Германии предполагают, что техническая неисправность в самолете имеет криминальный след. Теперь канцлер Германии А.Меркель не успевает к началу саммита G20 в связи с задержкой.

По имеющейся информации, в Кельне после благополучной экстренной посадке канцлер Германии Ангела Меркель обсудила этот инцидент с главой Минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен. Проводится расследование, в рамках которого инцидент прорабатывается как имеющий причины злого умысла.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи в Аргентине с президентом РФ Владимиром Путиным из-за агрессии России в Керченском проливе. Но, Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.