Ливень смывал машины: В турецком Бодруме сильнейшее наводнение

Новости мира: На курортный город Бодрум обрушился сильнейший ливень, который за несколько часов превратил улицы в бурлящие потоки.

Сильные проливные дожди обрушились на турецкий Бодрум в южной провинции Мугла после того, как по морю рядом с городом прошелся смерч, вызвав панику у местных жителей. Мощные потоки воды на улицах смывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения оказались подтоплены дома. В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.

Информация о пострадавших не поступала, передают местные СМИ. Стихия смыли десятки автомобилей и заблокировала главные дороги города. Вода также затопила дома, повредила магазины и рестораны.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет. В городе проходит спасательная операция, а также подготовка к ликвидации наводнения и его последствий.

Турецкая метеорологическая служба ранее предупредила о шторме, который приближался к западному региону Эгейского моря. По прогнозам, сильные дожди по всей территории Турции продолжаться до конца недели.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 ноября на юго-западе Турции рядом с портом города Мармарис пронеслись два водяных смерча. Стихия вызвала панику и повредили несколько кораблей и транспортных средств.