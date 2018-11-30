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Туск заявил, что ЕС может продлить санкции против РФ

Туск заявил, что ЕС может продлить санкции против РФ
16:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава Евросовета Дональд Туск не исключил возможности, что из-за агрессивных действий РФ в Керченском проливе Евросоюз может продлить санкции в отношении РФ.

Глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявил, что считает действия российской стороны в Керченском проливе недопустимыми и  выразил уверенность, что Евросоюз может продлить санкции в отношении России уже в декабре текущего года.

Туск подчеркнул, что Евросоюз, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Глава Евросовета считает, что российская агрессия в Украине на сегодняшний день создает трудности для международной торговли.

Как сообщалось, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с использованием оружия задержали три корабля ВМС Украины, которые направлялись в Азовское море. В результате, несколько украинских моряков были ранены. В связи с инцидентом Россия возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ.

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Кроме того, Россия утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. В итоге, были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года. В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.

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Керченский пролив, Дональд Туск, Глава ЕС, Санкции в отношении РФ, Действия РФ, Захват украинских моряков.
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