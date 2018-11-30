Туск заявил, что ЕС может продлить санкции против РФ

Новости мира: Глава Евросовета Дональд Туск не исключил возможности, что из-за агрессивных действий РФ в Керченском проливе Евросоюз может продлить санкции в отношении РФ.

Глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявил, что считает действия российской стороны в Керченском проливе недопустимыми и выразил уверенность, что Евросоюз может продлить санкции в отношении России уже в декабре текущего года.

Туск подчеркнул, что Евросоюз, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Глава Евросовета считает, что российская агрессия в Украине на сегодняшний день создает трудности для международной торговли.

Europe is united in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. This is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December. — Donald Tusk (@eucopresident) 30 ноября 2018 г.

Как сообщалось, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с использованием оружия задержали три корабля ВМС Украины, которые направлялись в Азовское море. В результате, несколько украинских моряков были ранены. В связи с инцидентом Россия возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ.

Кроме того, Россия утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. В итоге, были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года. В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.