Туск заявил, что ЕС может продлить санкции против РФ

Глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявил, что считает действия российской стороны в Керченском проливе недопустимыми и выразил уверенность, что Евросоюз может продлить санкции в отношении России уже в декабре текущего года.

Туск подчеркнул, что Евросоюз, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Глава Евросовета считает, что российская агрессия в Украине на сегодняшний день создает трудности для международной торговли.

Europe is united in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. This is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December.

— Donald Tusk (@eucopresident) 30 ноября 2018 г.