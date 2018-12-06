Министры ЕС приняли декларацию по борьбе с антисемитизмом

Новости мира: В ЕС приняли декларацию по борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях.

Совет министров ЕС принял в четверг, 6 декабря, декларацию по борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях. Сообщение об этом размещено на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня принял декларацию по борьбе против антисемитизма и развития общих подходов в сфере безопасности для лучшей защиты еврейских сообществ и институтов в Европе. В декларации Совет ЕС признает, что еврейские сообщества в некоторых странах ЕС чувствуют себя особенно уязвимыми к террористическим атакам, которые являются следствием роста количества случаев насилия в течение нескольких прошлых лет", - говорится в документе.

Совет ЕС отметил, что проявления враждебного антисемитизма все еще остаются достаточно распространенными, что было подтверждено в специализированном докладе Агентства по фундаментальным правам в 2018 году. Декларация предлагает всем странам ЕС постановить и выполнять взвешенную стратегию предупреждения и борьбы со всеми формами антисемитизма, как составляющую усилий по предупреждению расизма, ксенофобии, радикализации и насильственного экстремизма.

"Единогласная поддержка декларации по борьбе против антисемитизма всеми 28 членами ЕС предоставляет важный сигнал еврейскому сообществу: Евросоюз и каждая страна-член стоит на защите их прав и гарантирует их безопасность и благосостояние. Мы соединим усилия на европейском и национальных уровнях, чтобы евреи-европейцы могли строить будущее для себя и для своих детей в Европе вместе со всеми европейцами", - подчеркнула по этому поводу Еврокомиссар по вопросам права Вера Юрова.