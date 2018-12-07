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В Польше перевернулся автобус, есть погибшие

В Польше перевернулся автобус, есть погибшие
10:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: На западе Польши перевернулся автобус, в результате чего погиб один человек.

В четверг, 6 декабря, на дороге возле Суха-Горны в Половицком повете в Нижней Силезии перевернулся автобус, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает местный телеканал Tvn24.

Как говорится в сообщении, автобус ехал с ярмарки во Вроцлаве в Пшев. В автобусе всего был 51 пассажир, 24 из которых были госпитализированы, а 1 погиб. Авария случилась около девяти вечера.

По предварительным данным, автобус не удержался на дороге во время торможения, опрокинулся и упал в кювет.

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"Водитель был трезв. Мы определим, что могло привести к аварии. Все указывает на то, что водитель потерял контроль над транспортным средством. Мы не знаем почему. Дорога не была ледяной", - прокомментировал Кшиштоф Запоровский из полиции во Вроцлаве.

Напоминаем, что ранее в Силезском воеводстве Польши водитель сбил на переходе трех украинок, две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

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Польша, ДТП, Авария, Вроцлав.
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