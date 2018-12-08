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Премьер Филип назвал общенациональные проблемы Молдовы

Премьер Филип назвал общенациональные проблемы Молдовы
07:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер Молдовы Павел Филип назвал главную проблему для страны, и это не пророссийский президент Додон.

Премьер-министр Павел Филип считает, что проблема страны заключается не в отсутствии денег, а в плохом управлении и бездействии чиновников при использовании государственных средств на местах.

Об этом глава правительства заявил во время встречи с жителями одного из районов Молдовы, сообщает корреспондент.

"Наша проблема заключается не в нехватке денег, а в плохом управлении. Приведу лишь один пример. На протяжении многих лет из Экологического фонда, распределялись большие суммы денег, предназначенные для каждого из населенных пунктов, однако из выделенных средств ничего не было использовано», - отметил Филипп.

По словам молдавского премьера, отсутствие систем водоснабжения и канализации, управления отходами, плохое состояние дорог пока остаются основными проблемами на местах.

Филипп подчеркнул также, что в ближайшее время будут утверждены генеральные планы строительства систем водоснабжения и канализации в населенных пунктах, а также систем управления твердыми отходами.

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Коснувшись увеличения зарплат учителей почти на 23%, Филипп заявил, что правительство и впредь будет поддерживать педагогические кадры, так как Молдова сможет стать богатой и обеспеченной только тогда, когда в стране будет создана сильная система образования.

Премьер заверил, что больше не будет закрыта ни одна школа.

Ранее сообщалось, в связи с истечением срока полномочий парламента Молдовы спикер Андриан Канду предупредил президента Молдовы Игоря Додона об отстранении того от работы.

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Молдова, Премьер Молдовы, Павел Филип.
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