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Спецслужбы Чехии пресекли работу шпионов РФ: Земан обвинил их в "пустословии"

Спецслужбы Чехии пресекли работу шпионов РФ: Земан обвинил их в &quot;пустословии&quot;
10:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Чешская служба безопасности (BIS) заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов.

Чешская Служба безопасности и информации (BIS) заявила, что за минувшие пять лет обнаружила деятельность десятков российских и китайских агентов и воспрепятствовала ей.

Как сообщил 7 декабря глава BIS Михал Коуделка, его сотрудники пресекли работу шпионской сети в Чехии, которую контролировала некая "активная российская спецслужба", передает Deutsche Welle.

Коуделка таким образом отреагировал на критику чешского президента Милоша Земана, который считается пророссийски и прокитайски настроенным политиком.

Сам Земан в связи с опубликованным на этой неделе отчетом спецслужбы обвинил BIS в "пустословии", а сотрудников ведомства - в том, что они не сумели раскрыть ни одного российского или китайского агента.

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В сообщении BIS говорится, что в российском посольстве в Праге находился целый ряд шпионов под видом дипломатов. В свою очередь, китайские агенты располагали "почти неограниченными" ресурсами в области промышленного шпионажа и при отслеживании интеллектуальной собственности.

Кроме того, хакерскую атаку в 2016 году на чешский МИД эксперты из разведки приписывают российскому ГРУ.

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Милош Земан, Гру, BIS, Чешская Служба безопасности и информации.
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