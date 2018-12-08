Правые в Германии выбрали нового генсека по инициативе сменщицы Меркель

Новости мира: Новым генсеком ХДС избран 33-летний Пауль Цимиак, которого предложила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Новым генеральным секретарем Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии избран лидер молодежной организации ХДС 33-летний Пауль Цимиак, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Бильд".

По итогам голосования на съезде в Гамбурге П.Цимиак получил около 63% голосов.

В четверг делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменив на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет. Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. За А.Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.

А.Крамп-Карренбауэр предложила П.Цимиака в качестве своего преемника на посту генсека партии. Он считается представителем консервативного крыла партии.

Ранее стало известно, делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.