Скачать
Суббота, 08.12.2018
Президент назвал дату подписания закона о прекращении Договора о дружбе с РФ
Президент назвал дату подписания закона о прекращении Договора о дружбе с РФ
Правые в Германии выбрали нового генсека по инициативе сменщицы Меркель
Правые в Германии выбрали нового генсека
Ломаченко - Педраса: гонорары боксеров
Ломаченко - Педраса: гонорары боксеров
Названа дата следующего кровавого суперлуния
Названа дата следующего кровавого суперлуния

Правые в Германии выбрали нового генсека по инициативе сменщицы Меркель

Правые в Германии выбрали нового генсека по инициативе сменщицы Меркель
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Новым генсеком ХДС избран 33-летний Пауль Цимиак, которого предложила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Новым генеральным секретарем Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии избран лидер молодежной организации ХДС 33-летний Пауль Цимиак, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Бильд".

По итогам голосования на съезде в Гамбурге П.Цимиак получил около 63% голосов.

В четверг делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменив на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет. Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. За А.Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.

Порошенко поздравил преемницу Меркель с избранием на пост главы ХДС

А.Крамп-Карренбауэр предложила П.Цимиака в качестве своего преемника на посту генсека партии. Он считается представителем консервативного крыла партии.

Ранее стало известно, делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ХДС, Правительство Германии, Пауль Цимиак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней
03 Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
04 "Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
05 Ломаченко и Педраса сделали вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
ОПЕК+ будет снижать объемы добываемой нефти
ОПЕК+ будет снижать объемы добываемой нефти
Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря
Финал &quot;Мисс Мира-2018&quot;: где и когда смотреть
Финал "Мисс Мира-2018": где и когда смотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь