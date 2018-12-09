"Катастрофа для экономики": Министр финансов Франции о протестах "желтых жилетов"

Новости мира: Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции.

Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Министр назвал ситуацию "кризисом" как для общества, так и для демократии.

"Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики", - сказал он во время визита в магазины в Париже, которые были повреждены во время акций протеста.

Особенно сильно пострадала столица: разбиты окна, сожжены автомобили, разорены магазины. В парижских демонстрациях в субботу приняли участие 10 тысяч человек.

В эти выходные закрыты несколько туристических объектов в столице, в частности, Эйфелева башня и музей Лувр.

"Вчера произошло гораздо больше вреда, чем неделю назад", - сказал заместитель мэра Эммануэль Грегуар.

Однако он добавил, что по сравнению с прошлой неделей, было меньше травмированных. По оценкам, розничные торговцы потеряли около 1 миллиарда евро с начала протестов 17 ноября.

Ле Мэр заявил на прошлой неделе, перед последними протестами, что торговля в ресторанах упала на 20-50%. Тем временем власти Парижа заявляет, что беспорядки нанесли ущерба на миллионы евро.

Как сообщалось ранее, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, более 1700 участников массовых акций - арестовали. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать "важные объявления" в начале следующей недели.