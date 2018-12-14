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В Германии появилось обозначение пола "различный" для интерсексуалов

В Германии появилось обозначение пола &quot;различный&quot; для интерсексуалов
13:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Германии 13 декабря Бундестаг принял поправки к законодательству, согласно которому представители "третьего пола" впредь смогут регистрироваться в базе данных

Представители "третьего пола" впредь смогут регистрироваться в базе данных ЗАГСа о рождении под обозначением "различный" ("divers"). Германский бундестаг вечером в четверг, 13 декабря, принял соответствующие поправки к законодательству. До сих пор для внесения данных о половой принадлежности в записях актов гражданского состояния существовали лишь три опции: "мужской", "женский" или "данные отсутствуют". Об этом пишет DW.

Поправки к закону были приняты в целях защиты интерсексуалов, у которых тело имеет и мужские, и женские половые признаки. Если при рождении ребенок не может быть приписан ни к мужскому, ни к женскому полу, и дальнейшее половое развитие также не позволит однозначно определить мужской или женский пол, то запись в акте регистрации о рождении может быть изменена задним числом.

Эта норма распространяется и на те случаи, когда при рождении ребенка был выбран неверный пол.

В таких случаях будет возможно изменить задним числом и имя человека. Для этого, однако, потребуется медицинское заключение. "Зеленые" и левые раскритиковали это требование в ходе парламентских слушаний. Объединение ЛГБТ также негативно отнеслись к этому требованию.

"Изменение имени и правовой половой принадлежности должно быть обеспечено по требованию заявителя в орган ЗАГСа. Унизительные освидетельствования и патологизация должны быть отменены", - подчеркнул представитель организации.

Напомним, в Ирландии парламент поддержал легализацию абортов. Закон должен подписать президент страны Майкл Хиггинс. Ожидается, что полноценно он заработает с января.  В мае этого года большинство жителей Ирландии поддержало на референдуме легализацию абортов. Новый закон разрешает прерывание беременности до 12 недели без дополнительных условий и позже, если существует угроза жизни матери или тяжелой патологии плода.

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Все по теме:

Германия, Бундестаг, Поправки к законодательству, Представители третьего пола, Регистрация в базе данных.
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