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Дефицит рождественского настроения: В Германии столкнулись с нехваткой Санта-Клаусов

Дефицит рождественского настроения: В Германии столкнулись с нехваткой Санта-Клаусов
14:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Германии не хватает Санта-Клаусов, родители бьют тревогу.

Во многих регионах Германии в этом году семьи не смогут заказать поздравление от Санта-Клауса из-за нехватки актеров для этой роли.

Об этом сообщает The Times.

Немецкие семьи чаще всего нанимают Санта-Клаусов (по-немецки - Weihnachtsmanner) для чтения праздничных стихов, рассказов и даже пения песен. Эта роль традиционно служит источником доходов студентов.

Однако современные студенты все меньше соглашаются на эту работу, особенно много вакансий в восточных немецких землях, таких как Саксония и Бранденбург. Опытный Санта-Клаус в Германии может получать до 100 евро за один вызов.

Представитель Берлинского студенческого самоуправления, которое представляет более 100 тысяч студентов в трех университетах немецкой столицы, сказал, что большинство из них мало заинтересованы в этой работе

"Работа Санта-Клауса, похоже, потеряла значение для студентов", - сказал он.

Берлинский офис Санта-Клауса, который принимает около 2500 заказов в год, заявил, что его штат сократился с 500 до менее чем 200 сотрудников.

В то же время рекламные разделы торговых сайтов Германии переполнены предложениями от семей посетить их перед Рождеством.

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Германия, Рождество, Новый год, Санта Клаус.
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