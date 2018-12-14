Протесты в Венгрии: Власти заявили о беспрецедентном уровне насилия

Новости мира: Власти Венгрии говорят о беспрецедентных атаках на полицию, обещают "предотвращать насилие".

Венгерская полиция не подвергалась нападениям такого уровня или интенсивности в недалеком прошлом.

Об этом заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер, сообщает пресс-служба правительства.

В Будапеште в четверг вечером вновь прошли акции протеста против новых изменений в трудовом кодексе, который назвали "рабским законом". 9 полицейских получили травмы в результате атак со стороны демонстрантов, заявили в МВД. Некоторые протестующие, несмотря на призывы к мирному митингу, бросали бутылки и другие предметы в полицейских.

"Министр подчеркнул, что вредители нарушили демократию. Люди, прячущие свои лица, путают демократию с незаконностью и право на свободу выражения с насилием. Поскольку протест, который нарушает закон, и во время которого девять полицейских получили травмы, не могжет быть частью демократии", - говорится в сообщении.

Пинтер пояснил, что полиция "будет продолжать обеспечивать право на мирную демонстрацию, но, принимая во внимание правила и пропорциональность, будет предотвращать насилие".

Подобный протест состоялся и в среду после принятых парламентом изменений в Трудовой кодекс, включая увеличение максимального лимита для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов.

Как сообщалось ранее, 8 декабря в Будапеште тысячи венгров в первый раз вышли на протест против предложенного нового закона о труде, который критики называют "рабским".