Полиция Брюсселя применила водометы для разгона марша против участников протеста

Новости мира: Более тысячи протестующих собрались в районе Брюсселя, где расположены здания структур ЕС.

В манифестации, проходившей по призыву крайне правых фламандских организаций, против нелегальной миграции в Европе приняли участие около 5,5 тысячи человек.

Бельгийская полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста правых сил, выступающих против нелегальной миграции в Европе.

Манифестация, проходившая по призыву крайне правых фламандских организаций, сначала была запрещена властями, но позже ее инициаторы получили разрешение. Участники акции шли, выкрикивая лозунг: "Наш народ прежде всего".

Одновременно в городе прошла "Контрманифестация за Марракеш" - сторонников пакта ООН, в которой приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщается, по данным полиции, около 5,5 тысячи человек прошли маршем в рамках более масштабной акции протеста, организованной фламандскими правыми партиями в той части столицы, где расположены основные институты Европейского Союза.

Также в центре города прошла контрдемонстрация, в которой принимали участие около 1 тыс. человек, организованная левыми группировками и неправительственными организациями.